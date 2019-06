La journée de samedi sera très ensoleillée et tropicale, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Les maxima se situeront autour de 30 degrés à la côte ainsi qu'en Ardenne, autour de 31 degrés dans le centre, et atteindront jusque 33 degrés en Campine. Le vent sera faible à parfois modéré de secteur sud-est. Ce soir et cette nuit, le ciel restera généralement dégagé. En fin de nuit, le ciel pourrait devenir plus nuageux dans l'ouest du pays. Les minima seront compris entre 13 degrés en Hautes-Fagnes et 22 degrés dans les grandes villes. Le vent sera d'abord faible, et plus tard modéré, de secteur sud-est virant au secteur sud-ouest. Avec ces températures, la Belgique aura officiellement atteint l'appellation officielle de "vague de chaleur", qui se définit par un épisode où les valeurs enregistrées au centre de référence d'Uccle atteignent au moins 25 degrés pendant cinq jours consécutifs, dont trois jours à au moins 30 degrés.

Deux vagues, de respectivement 15 et 10 jours, avaient été recensées en 2018. Le phénomène survient au moins une fois par an depuis 2015.

La séquence pourrait encore se poursuivre dimanche, puisque des maxima de 27 degrés sont attendus dans le centre du pays. Le ciel sera peu à partiellement nuageux. Le temps restera sec. Il fera plus frais à la côte avec des températures de l'ordre de 21 degrés, mais en Lorraine belge, le mercure atteindra encore des valeurs de 29 ou 30 degrés. Le vent sera modéré d'ouest à nord-ouest.