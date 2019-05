De la neige fondante voire de la neige tombe du ciel ce samedi matin en Ardenne. Pour la suite de la journée, l'Institut royal météorologique (IRM) prévoit des éclaircies mais aussi des giboulées parfois intenses, avec risque d'un coup de tonnerre et de grésil.

Il fera assez frais pour la saison, avec des maxima de 5 degrés en Hautes-Fagnes à 10 degrés en plaine. Le vent sera modéré à assez fort, de secteur nord-nord-ouest. Rafales possibles entre 60 et 70 km/h. Des averses rythmeront localement la soirée, avec un caractère hivernal en Haute Belgique. Durant la nuit, des averses de pluie sont prévues surtout au littoral et dans le nord-ouest du pays. Dans l'intérieur, il fera d'abord généralement sec avec temporairement de larges éclaircies mais plus tard, des giboulées se déclencheront par endroits. En Ardenne, elles tomberont sous forme de neige. Les minima descendront entre -2 degrés en Hautes-Fagnes, 3 degrés dans le centre et +7 degrés à la côte. Le vent restera assez fort à la côte.

Dimanche et lundi, le temps restera pluvieux et frais puisque les maxima tourneront autour de 11 degrés.