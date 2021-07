Lundi matin, la journée commencera avec un temps généralement sec et nuageux, annonce l'IRM. Toutefois, quelques gouttes sur l'ouest seront possibles. Graduellement, des nuages cumuliformes se développeront et le risque d'averses augmentera. Principalement dans l'après- midi et en soirée, les averses pourront devenir intenses et localement accompagnées d'orage.

Les maxima varieront entre 19 degrés en Ardenne et 24 degrés en Campine. Le vent sera faible à modéré d'est à sud-est, et en fin d'après-midi plutôt faible et variable.



En soirée et la nuit prochaine, nuit, la nébulosité restera variable avec des averses principalement sur l'est, localement fortes et orageuses. Il y aura un risque de brume et brouillard par endroits. Les minima seront compris entre 15 et 17 degrés.



Mardi, sous un ciel couvert, il y aura de fréquentes périodes de pluie pouvant à nouveau être intenses et accompagnées d'orage. En matinée la zone de pluie la plus active se trouvera dans l'est et le nord-est du pays. En cours de journée, elle se déplacera vers l'ouest. Les maxima se situeront entre 16 et 20 degrés. Le vent sera faible à modéré d'ouest à sud-ouest. Sur l'ouest du pays, il soufflera du secteur nord à nord-ouest et sera parfois assez fort en bord de mer.