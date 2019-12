Parapluies et capuches resteront de rigueur pour débuter la semaine. Le temps sera en effet variable ce lundi avec des passages pluvieux ou des averses.

Un coup de tonnerre n'est par ailleurs pas exclu. Les maximas oscilleront entre 4 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 9 degrés sur le nord-ouest du pays. Le vent soufflera parfois très fort, avec des rafales de 60 à 70km/h, voire jusqu'à 90 km/h au littoral, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin matinal. La journée de lundi sera marqué par un ciel très nuageux avant quelques éclaircies annoncées l'après-midi à partir du nord-ouest. Un coup de tonnerre ne sera pas à exclure, ni même du grésil ou de la neige fondante en Ardenne.

Le vent passera du sud­-ouest au nord­-ouest et sera modéré à assez fort avec des rafales de 60 à 70 km/ h, ou le matin éventuellement jusqu'à 80 km/h par endroits. En bord de mer, le vent pourra devenir très fort cet après-midi ou même tempétueux avec des rafales de 85 à 90 km/h.

Ce soir et la nuit prochaine, la nébulosité sera variable avec des averses qui s'évacueront vers l'est et qui seront hivernales en Ardenne. Le temps redeviendra ensuite généralement sec avec un ciel qui se dégagera à partir de l'ouest. Le vent sera d'abord modéré de nord­ ouest, le long du littoral assez fort. En cours de nuit, il faiblira et deviendra variable en direction, avant de s'orienter au sud­-ouest en fin de nuit. Les températures redescendront entre deux degrés sur le sud­ est du pays et +3 degrés le long du littoral. Des plaques de glace pourront se former dans de nombreuses régions et rendre les routes glissantes, met en garde l'IRM.