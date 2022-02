Depuis le début du mois de février, nous connaissons un temps relativement doux pour la saison. Et si le ciel varie entre nuages et soleil, on ne peut pas trop se plaindre dans l’ensemble. Ce mercredi, on va encore connaître une journée très douce pour la saison, avec environ 14 degrés sur le centre du pays, malgré un temps pluvieux. Mais ce dont il faudra se méfier pour la fin de la semaine, c’est du vent. "On va passer par une journée compliquée ce vendredi, prévient Pascal Mormal, de l’IRM. On craint un coup de vent assez costaud avec un risque de tempête pour ce jour-là. Il faut encore surveiller la trajectoire, mais le plus gros devrait se situer sur les Pays-Bas. Chez nous, on devrait atteindre les 100 km/h à la côte, et de 80 à 100 km/h à l’intérieur des terres et jusque sur le centre du pays. Le sud du pays devrait par contre être à la marge et un peu moins concerné par ces vents violents."

Un épisode à venir qui rappelle ceux de février 2020, quand deux tempêtes successives s’étaient abattues sur le pays. "Effectivement, cela faisait deux ans que nous n’avions plus connu pareille situation. Ceci dit, cette tempête ne devrait pas avoir le même niveau que celles de février 2020, estime-t-il. Un parallèle à faire avec la douceur ? Il n’y a rien qui prouve que le réchauffement climatique augmente le risque de tempête. Le phénomène est plus complexe et ce sont plutôt les courants d’ouest assez dynamiques qu’il faut surveiller."