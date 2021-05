De faibles précipitations localisées s'installeront ensuite graduellement à partir de la frontière française, prévoit l'Institut royal météorologique. L'après-midi sera marquée par d'intenses averses, parfois orageuses, sur le nord-est du pays, alors que le temps deviendra plus sec sur la moitié sud-ouest. Les températures seront douces avec 12°C à 17°C de maxima.

Ce soir, les averses n'auront pas dit leur dernier mot sur le nord et l'ouest du territoire mais le reste de la Belgique devrait garder les pieds au sec. Les éclaircies seront parfois larges mais des nuages bas, de la brume ou du brouillard pourraient aussi se former par endroits. Les minima seront compris entre 3°C et 8°C, sous un vent généralement faible.