À l’exception de quelques orages, les trois premières semaines du mois de juin ont été chaudes et radieuses. De quoi augurer un bel été, mais la pluie et les nuages de ces derniers jours nous ramènent les pieds sur terre. Il faudra d’ailleurs encore attendre quelques jours avant de revoir le soleil.

Samedi, “la nébulosité sera variable à abondante avec quelques averses, d’abord plutôt sur l’ouest du pays. L’après-midi, le risque d’averses s’étendra à l’ensemble des régions et les averses deviendront plus soutenues voire orageuses. Les maxima seront compris entre 19 degrés en bord de mer et 25 degrés en Campine. Le vent sera faible de sud à sud-est ou de directions variées. Au littoral, il s’orientera toutefois au nord-est en cours d’après-midi”, indique l’IRM. Dimanche, la situation va s’améliorer dans un premier temps seulement. “Il y aura de larges éclaircies avec des nuages élevés, surtout en matinée. En cours d’après-midi ou en fin d’après-midi, quelques averses nous arriveront par la France. Elles pourront être accompagnées d’orage. Les maxima atteindront 26 degrés dans le centre sous un vent modéré, suivi d’un vent faible, de secteur est-sud-est.”

Pour le début de la semaine prochaine, le temps va rester très variable et des orages pourraient s’abattre par endroits lundi et mardi. Du côté des températures, on va rester avec des valeurs au-dessus des 20 degrés. Le retour du soleil est prévu pour mercredi. Après une matinée variable, le temps devrait se stabiliser à la mi-journée. De quoi bien terminer la dernière (demi- journée d’école !

Et pour le mois de juillet alors ? Les derniers modèles scientifiques indiquaient que juillet devrait être chaud et sec dans l’ensemble. Cela peut évidemment évoluer et n’exclut pas l’une ou l’autre journée pluvieuse. Ce sera d’ailleurs le cas jeudi et vendredi, avec des journées changeant avec quelques averses ci et là. Le thermomètre restera lui bloqué à 20 degrés, de quoi commencer le mois en beauté.

Enfin, le premier week-end des vacances devrait offrir de belles journées avec un temps sec, un beau soleil et des températures qui vont tourner autour des 25 degrés. Un peu de patience, donc.