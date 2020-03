Cloclo l'avait chanté, il ne s'était pas trompé: les amateurs de pluie seront une fois de plus chouchoutés par un ciel belge riche en averses pour débuter la semaine.

Le lundi au soleil, c'est bien une chose que l'on n'aura pas cette semaine. Si éclaircies et passages nuageux danseront dans la matinée tel le chanteur et ses Claudettes, les averses s'imposeront ensuite accompagnées d'un coup de tonnerre et de grésil, surtout dans l'est et le centre du pays. Dans l'ouest, le temps sera généralement sec mais se couvrira à l'approche d'une zone de pluie active qui touchera la Belgique en soirée. Le vent sera modéré et, à la mer, parfois assez fort. Les maxima seront compris entre 5°C en Haute Ardenne et 9 ou 10°C en Flandre.

Durant la nuit, le vent se renforcera, avec des pointes à 70 km/h, toujours sous la pluie. En seconde partie de nuit, les précipitations pourront temporairement prendre la forme de neige fondante au-dessus de 400 ou 500 mètres. Les minima se situeront entre 1°C en Hautes Fagnes et 6 ou 7°C à la Côte