Le ciel sera d'abord nuageux ce vendredi après-midi, avec la possibilité de quelques gouttes localement, mais le temps devrait ensuite devenir sec partout. Les éclaircies seront plus nombreuses sur l'ouest du pays et, dans le courant de l'après­-midi, elles s'étendront aux autres régions, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée. Les maxima seront compris entre 16 et 22°C, sous un vent faible à modéré de secteur sud­-ouest. En soirée, le temps restera sec. En Ardenne, des éclaircies alterneront avec des champs nuageux. Ailleurs, les ouvertures deviendront de plus en plus larges et conduiront à un ciel serein et peu nuageux. Toutefois, des nuages bas atteindront progressivement l'extrême nord et nord­-ouest du territoire, alors que de la brume ou des bancs de brouillard pourraient se former ailleurs, et notamment sur le sud­-est du pays. Les minima se situeront entre 6 et 12°C, sous un vent généralement faible de sud à sud­-ouest.

La journée de samedi laissera place à un beau temps d'arrière-saison, avec des maxima qui grimperont jusqu'à 23 degrés.

Le lendemain, dimanche, le ciel sera généralement changeant, mais le temps encore chaud avec des maxima jusqu'à 24 degrés. Une averse éventuellement orageuse n'est pas à exclure.