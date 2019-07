Le temps restera assez ensoleillé mercredi, avec des passages nuageux un peu plus nombreux sur le nord-ouest du pays, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin météo.

Les maxima atteindront 19 degrés en bord de mer et sur les hauts plateaux de l'Ardenne, et 24 degrés en Gaume. Le vent sera modéré de nord- est. Une brise de mer de nord se lèvera l'après-midi sur l'ouest du pays. Durant la nuit prochaine, le ciel sera étoilé à peu nuageux. Il fera assez frais, avec des températures qui redescendront entre 7 et 12 degrés. Le vent de nord-est à nord faiblira.

Jeudi, le ciel restera assez ensoleillé malgré l'arrivée de bancs de nuages élevés depuis le nord du pays. Les maxima seront proches de 19 degrés le long du littoral, 21 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne, et varieront entre 22 et 25 degrés dans la plupart des autres régions.

Vendredi, la journée sera ensoleillée avec quelques cumulus de beau temps. Le mercure atteindra les 25 degrés, voire localement un peu plus.

Le weekend s'annonce quant à lui un peu plus frais, avec possibilité de l'une ou l'autre averse.