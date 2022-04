La pluie et le vent chemineront de concert pour une semaine placée sous le signe de la grisaille. Les nuages s'enrouleront au-dessus de nos têtes et lâcheront ci et là une petite larme sauf sur le sud-est, où le temps devrait rester généralement sec jusqu'en soirée. Le thermomètre sortira de sa torpeur pour se rapprocher des normales de saison, avec 8 ou 9°C en Ardenne, 10°C à la mer et 12°C dans le centre. Le vent soufflera assez fort dans l'intérieur des terres, avec des rafales de 60 km/h, et fort à la mer, sous des rafales de 70 km/h.

La pluie poursuivra sa progression en soirée. En basse et moyenne Belgique, le temps deviendra temporairement un peu plus sec, bien que le risque de l'une ou l'autre averse persistera. À l'aube, une nouvelle zone de pluie, plus active, atteindra le littoral. Les minima s'échelonneront entre 6°C sur les hauteurs ardennaises et 9°C en Flandre. Le vent restera assez fort dans les terres et fort à la Côte.

Jeudi, la journée débutera dans la grisaille et la pluie. Le mercure indiquera jusqu'à 7 ou 12°C, toujours sous le vent. Vendredi, la pluie pourra être accompagnée de neige fondante en Ardenne. Il fera plus froid avec des maxima compris entre 3°C sur les sommets ardennais et 7°C au nord.

Le week-end s'inscrit dans cette lignée.