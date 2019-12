Ce mercredi matin, les nuages bas et le brouillard réduiront parfois la visibilité, surtout en Ardenne, prévient l'Institut royal météorologique.

En cours de journée, un temps calme et un peu plus frais avec du soleil s'imposera dans toutes les régions. Maxima de 5 à 7 degrés en Ardenne et entre 7 et 9 degrés dans les autres régions. Le vent sera faible à modéré de sud à sud­-ouest, s'orientant ensuite au sud­-est. La nuit prochaine, le ciel devrait rester dégagé à peu nuageux sur l'est mais des bancs de nuages bas pourraient se former en Ardenne. Minima de 3 à 7 degrés avec un vent modéré de sud à sud­-est.

Jeudi, le ciel deviendra progressivement plus nuageux sur l'ouest puis sur le centre du pays avec quelques averses. Les éclaircies devraient dominer sur l'est. Des courants à nouveau très doux entraîneront les températures entre 10 et 14 degrés.