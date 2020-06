Le ciel sera souvent très nuageux ce jeudi, avec progressivement des périodes de pluie ou d'averses. Il fera frais, avec des maxima de 12 à 18 degrés.

Le temps devrait être assez similaire vendredi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique. Durant le week-end et en début de semaine prochaine, il fera variable et sensiblement plus frais avec des maxima de 10 à 15 degrés.

Aujourd'hui, le temps sera très nuageux avec, dans le courant de la journée, quelques pluies ou averses sur l'ensemble du pays, et éventuellement encore une tendance orageuse sur le sud-est. Il fera sensiblement plus frais avec des maxima de 12 degrés en Hautes-Fagnes à 18 degrés en Campine. Le vent sera modéré, et à la côte assez fort ou parfois fort, avec des rafales de 45 à 60 km/h. Ce soir et cette nuit, le ciel sera partiellement à très nuageux avec, en cours de nuit, des averses qui traverseront le pays d'ouest en est. Les minima seront compris entre 5 degrés en Hautes-Fagnes et 11 degrés à la côte. Vendredi, la nébulosité sera variable à souvent abondante avec régulièrement de la pluie ou des averses. Le vent sera généralement modéré d'ouest à sud-ouest, avec des pointes de 50 km/h, le long du littoral parfois assez fort avec des pointes de 60 km/h. Il fera frais avec des températures qui ne dépasseront pas 10 à 15 degrés.