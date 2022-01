En Ardenne, il s'agira d'averses de neige, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima se situeront autour de 0 ou ­1°C dans les Hautes Fagnes, 4°C dans le centre du pays et 6°C le long du littoral. Le vent de nord­-ouest sera modéré, en bord de mer assez fort à parfois fort.

Ce soir et la nuit prochaine, le ciel sera partiellement à très nuageux et le temps souvent sec. Quelques averses isolées pourront encore nous parvenir depuis la mer du Nord, hivernales du centre à l'est du pays. Quelques chutes de neige se produiront encore en Ardenne. Risque de plaques de glace dans de nombreuses régions, excepté sur l'ouest. Minima de ­2 à ­5°C en Ardenne, proches de ­1°C dans le centre et de 4°C en bord de mer. Vent faible à modéré et à la côte parfois encore assez fort, de secteur nord­-ouest.

Vendredi, le ciel sera changeant à très nuageux avec quelques averses, surtout sur le centre et l'est du pays. En haute Ardenne, elles seront sous forme de neige. Sur l'ouest, le temps sera plus sec avec possibilité de quelques éclaircies. Les maxima évolueront peu et seront compris entre 0 ou ­1°C dans les Hautes Fagnes et 6°C sur le nord­-ouest du pays. Le vent sera modéré de secteur nord­-ouest.