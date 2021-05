L'ouest sera le chanceux du jour, profitant d'éclaircies en matinée. Un avertissement orange aux orages est d'ailleurs déclenché sur tout le pays, la Côte et la Flandre occidentale exceptées, de 11h00 à 19h00. Vers midi, de nouvelles averses pointeront le bout de leur nez depuis la France, avec un risque d'orage. La plupart des averses s'abattront sur la moitié sud du pays. Le nord profitera d'un temps généralement sec. La Côte bénéficiera même d'une météo assez ensoleillée.

Il fera froid pour la saison, avec des maxima compris entre 10 et 16°C. Le vent soufflera modérément, de secteur ouest avant de s'orienter progressivement vers l'ouest à nord-ouest.

Le risque d'averses diminuera mardi soir, même s'il restera important sur l'est. La pluie disparaîtra pendant la nuit pour laisser sa place aux nuages et parfois de larges éclaircies. Il fera entre 0 et 9°C.

Le temps ne sera pas plus réjouissant mercredi: nébulosité abondante, périodes de pluie ou averses sont au programme. Les températures resteront fraîches, oscillant entre 10 et 15°C.

Jeudi devrait rester sec une bonne partie de la journée, le thermomètre affichera de 12 à 17°C.