Le temps sera plus sec vendredi avec des maxima compris entre 13 et 16 degrés.

Une nouvelle zone de pluie active est attendue dès vendredi soir, selon les prévisions de l'IRM. La nébulosité sera variable à abondante avec toujours quelques averses sur la partie nord du pays. Au sud du pays, certaines régions pourraient rester sèches. Le vent sera faible à modéré de secteur ouest.

Ce soir, le ciel se couvrira à partir du sud-ouest et une zone de pluie abordera notre pays par la frontière française. Elle transitera durant la nuit vers le nord-est. Les minima seront de l'ordre de 6 degrés en haute Ardenne à 9 degrés en plaine.

Le week-end débutera sous la grisaille et il pleuvra dans la plupart des régions samedi matin. En cours de journée, le temps deviendra plus sec à partir de l'ouest avec des éclaircies. Toutefois sur l'est du pays, pluies souvent modérées ou averses parfois intenses se maintiendront jusqu'en soirée avec possibilité d'un coup de tonnerre en Ardenne. Maxima de 10 à 12 degrés dans le sud-est à 14 ou 15 degrés en plaine avec un vent généralement modéré de nord à nord-ouest. A la mer, il sera parfois assez fort.