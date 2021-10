Si l’automne météorologique commence le 1er septembre, c’est traditionnellement la semaine de la Toussaint qui marque vraiment le début de la saison des feuilles mortes, notamment avec Halloween, le 1er novembre, et surtout les vacances scolaires. Cette année ne fera pas exception puisque, après une semaine agréable, le thermomètre va descendre pendant les congés. "La semaine s’annonce plutôt convenable, avec des températures légèrement au-dessus des moyennes de saison, 15,16 voire 17 degrés localement, pointe Pascal Mormal, météorologue à l’IRM. En revanche, il va faire plus frais à partir du week-end et durant toute la semaine suivante. Un courant de nord-ouest va amener un peu d’air polaire et on va doucement descendre à des valeurs autour des 10 degrés, un petit peu en dessous des moyennes de saison."