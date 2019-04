Un temps chaud et ensoleillé est attendu dimanche, avec jusqu'à 24 degrés dans de nombreuses régions, et 21 degrés à la côte et sur les hauteurs de l'Ardenne.

Un vent faible à modéré d'est à nord-est soufflera, selon les prévisions de l'IRM. L'après-midi, une brise marine de nord à nord-est se manifestera à la côte. Durant la soirée et la nuit, le ciel sera dégagé à peu nuageux, avec quelques voiles nuageux d'altitude venant de France.

Le mercure chutera jusqu'à 2 à 6 degrés en Ardenne, 7 à 11 degrés ailleurs. Un vent faible d'est à sud-est est attendu.

Lundi, le soleil sera toujours de la partie, mais des nuages d'altitude voileront par moments le ciel. On attend jusqu'à 23-24 degrés en plaine, 19-21 degrés en Ardenne.