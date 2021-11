Au fil des heures, des éclaircies se développeront sur le nord­-ouest puis le centre du pays, en alternance avec des passages nuageux et quelques averses locales, selon les prévisions de l'IRM à la mi-journée. Les maxima se situeront entre 2 et 5 degrés en Ardenne, autour de 6 ou 7 degrés dans le centre, et entre 8 et 10 degrés sur l'extrême ouest. Le vent soufflera de secteur nord à nord­-ouest et sera modéré, voire assez fort en bord de mer. Pendant la nuit, de la brume et du brouillard (givrant) pourront se former principalement au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Les minima seront de l'ordre de ­-1 à 5 degrés, sous un vent faible à modéré qui soufflera de secteur ouest.

Vendredi, l'IRM prévoit quelques flocons sur l'Ardenne et un temps généralement sec ailleurs. Une zone de pluie et de neige fondante transitera sur le pays, sous un vent soutenu. Le thermomètre affichera de 0 à 7 degrés.

Le temps restera très variable et froid ce week-end, avec des averses de neige en Ardenne et sous forme de pluie, de grésil ou de neige fondante ailleurs. Les maxima ne dépasseront pas 7 degrés