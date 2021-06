Les températures atteindront 20 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne, 22 degrés au littoral et 24 ou 25 degrés dans la plupart des autres régions. Le ciel sera dégagé dans la nuit de mardi à mercredi et les températures seront comprises entre 7 et 14 degrés.

Mercredi, le temps sera chaud avec un ciel qui restera assez ensoleillé durant une grande partie de la journée. Les températures atteindront 20 ou 21 degrés en haute Ardenne et 26 ou 27 degrés sur l'ouest et le centre du pays. En fin d'après­ midi ou en soirée, de l'air plus instable en provenance de la France envahira nos régions, et les premières ondées orageuses devraient faire leur apparition sur le sud du pays et dans les régions proches de la France.

Jeudi, il devrait y avoir davantage de nuages et quelques averses éventuellement orageuses éclateront par endroits. En cours de journée, le temps redeviendra plus sec sur l'ouest puis le centre du pays. Il fera encore assez chaud avec des maxima proches de 25 degrés dans le centre du pays.