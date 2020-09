Le temps sera d'abord ensoleillé avant l'arrivée progressive de champs nuageux depuis la France. Dans le courant de l'après-midi, une averse locale, éventuellement accompagnée d'un coup de tonnerre, pourra même éclater le long de la frontière franco-belge. Samedi soir et dans la nuit de samedi à dimanche, les champs nuageux devraient rester plus nombreux le long de la frontière française où le risque d'une averse persistera. Dans le nord-est du pays, le ciel sera pratiquement dégagé. Les minima se situeront entre 5 degrés dans certaines vallées ardennaises et 15 degrés près de la France.

Les nuages seront plus nombreux dimanche dans la partie sud du pays. Une averse isolée (à caractère orageux) n'est pas exclue près de la France. Les maxima seront compris entre 20 ou 21 degrés à la mer et par endroits 26 degrés dans l'intérieur des terres.

Si l'activité orageuse devrait se renforcer sur la France lundi, la Belgique pourrait par contre être épargnée et profiter d'un temps sec avec de larges éclaircies. Les températures devraient être comprises entre 20 degrés à la côte à localement 26 degrés dans l'intérieur du pays.

La suite de la semaine devrait être marquée par le retour d'une instabilité et donc des averses, parfois orageuses.