Il fera par contre plus nuageux sur l'est. Les maxima iront de 8 à 14 degrés. Mardi, le temps sera plus perturbé avec quelques périodes de pluie, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique. Les maxima culmineront autour de 15 à 16 degrés sur le centre. Il y aura une grande douceur à partir de mercredi mais des pluies ou averses (parfois orageuses) se produiront encore par moments. Ce lundi, après dissipation de la grisaille matinale éventuelle en cours de matinée, le temps deviendra partiellement nuageux sur l'est alors que de belles périodes ensoleillées devraient se développer sur l'ouest sous quelques voiles d'altitude.

Les maxima varieront entre 8 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 14 degrés en Flandre. Le vent sera faible de sud à sud-est, devenant ensuite modéré.

Durant la nuit de lundi à mardi, le ciel sera d'abord peu à partiellement nuageux avec progressivement davantage de nuages moyens ou élevés. Le temps devrait encore rester sec jusqu'en fin de nuit. Les températures descendront entre 3 degrés dans les Hautes-Fagnes et 9 degrés sur l'ouest du pays. Le vent sera modéré, assez fort en Ardenne, de secteur sud.

Mardi, le ciel se couvrira puis des pluies intermittentes se propageront sur le pays. Les maxima varieront entre 13 et 16 degrés, en fonction des précipitations. Le vent sera généralement modéré de sud.