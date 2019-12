Le temps sera très doux mardi et généralement sec, indique l'Institut royal météorologique.

Cette parenthèse ensoleillée, ponctuée de quelques gouttes dans l'après-midi, se prolongera mercredi avant le retour progressif des nuages jeudi. Éclaircies et passages nuageux alterneront mardi mais le temps restera sec une bonne partie de la journée. Dans l'ouest du pays, le ciel sera toutefois plus chargé. Des pluies atteindront la Belgique à partir de la frontière française et du littoral en fin d'après-midi. Il fera très doux pour la période avec des maxima compris entre 11 et 15°C. Le vent sera modéré avec toutefois, localement, des rafales jusqu'à 60 km/h.

En soirée et en début de nuit, une zone de pluie et d'averses traversera le territoire pour rejoindre l'Allemagne et les Pays-Bas. Le temps redeviendra ensuite sec mais restera partiellement nuageux. Une averse sera également possible au littoral. Du brouillard pourra se former en Haute Belgique.

Mercredi, après la dissipation de la grisaille matinale, le temps sera sec avec de belles périodes ensoleillées, sous un vent faible puis parfois modéré. Les maxima se situeront entre 7 et 9°C.

Jeudi, les éclaircies feront place à un ciel progressivement plus nuageux, puis une zone de pluie se propagera sur le pays du littoral vers l'Ardenne. Le mercure oscillera entre 10 et 14°C.