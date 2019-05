Mardi après-midi, le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux, indique l'Institut royal météorologique (IRM).

Une faible averse isolée sera possible et les maxima seront compris entre 8C° et 12°C en Haute Belgique et entre 12°C et 14°C ailleurs. Le vent sera généralement faible de secteur sud-ouest, revenant au sud en fin de journée. Dans la nuit, il fera très nuageux et de la pluie envahira la majeure partie du territoire à l'aube. Les minima iront de 3°C en Hautes Fagnes jusqu'à 5°C à 7°C en Flandre.

Mercredi, il fera d'abord très nuageux avec de la pluie tandis que, l'après- midi, des éclaircies seront attendues depuis l'ouest mais d'intenses averses se développeront, localement accompagnées d'orage. Les maxima oscilleront de 9°C à 16°C. Le vent sera modéré de secteur sud tournant vers le sud-ouest, avec un risque de rafales de 50 à 60 km/h.

Excepté vendredi, où le temps devrait être pratiquement sec, les jours suivants resteront variables.

On attend une amélioration plus nette à partir de dimanche.