Les flocons vont-il enfin tomber à Noël ? Chaque année, nombreux sont ceux qui espèrent un Noël féerique sous un manteau blanc. Force est de constater que ces dernières années, la neige ne nous a pas gâté. Qu'en sera-t-il pour ces fêtes de fin d'année 2020, qui s'annoncent d'ores et déjà hors du commun en raison des mesures sanitaires en vigueur ?

Selon les prévisions actuelles de l'IRM, quelques précipitations hivernales seront bel et bien possibles sur le relief les 24 et 25 décembre prochains.



"Jeudi 24 décembre, une nouvelle zone de pluie et d'averses traversera notre pays depuis la côte", précise l'IRM. "En Ardenne, les précipitations pourront progressivement adopter un caractère hivernal. Les maxima, plus frais surtout en Haute Belgique, varieront entre 1 et 8 degrés".

Si les prévisions se confirment, quelques flocons pourraient donc bien venir apporter un peu de magie le soir du réveillon.