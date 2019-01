La cellule d'action routière - composée du Centre régional de crise de Wallonie (CRC-W), du centre Perex et de la police fédérale de la route - est activée, indique lundi le Service Public de Wallonie (SPW).

La vigilance est renforcée en raison des précipitations hivernales qui sont annoncées à partir de 6h du matin mardi et toute la journée. Une accumulation de 2 à 5 centimètres de neige est prévue partout.

Tous les moyens conventionnels en personnel et en matériel du Service Public de Wallonie (SPW) sont mobilisés pour assurer au maximum la sécurité des usagers et maintenir de bonnes conditions de circulation sur les voiries régionales, annonce la cellule d'action routière.

Vu les prévisions, il est recommandé à tous les usagers de rester prudents et vigilants s'ils doivent emprunter la route, en particulier sur le réseau secondaire.

"Les automobilistes, y compris les chauffeurs de poids-lourds, sont invités à adapter leur vitesse, éviter toute manœuvre brutale, ne pas dépasser les épandeuses, garder une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui précède et à anticiper les risques en étant très attentifs sur les bretelles d'accès et de sorties des autoroutes", poursuit le SPW.

ll est encore conseillé de faire le plein de liquide de lave-glace, de vérifier l'état de ses pneus et de bien nettoyer les pare-brises avant et arrière, ainsi que les vitres latérales et les rétroviseurs avant de prendre la route.

Les conditions de circulation sont consultables sur les sites suivants: http://www.inforoutes.be et http://trafiroutes.wallonie.be