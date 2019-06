Le ciel sera très nuageux dans la plupart des régions vendredi matin, avec encore quelques pluies ou averses sur le centre et l'est du pays, indique l'Institut royal météorologique (IRM).

Le temps deviendra ensuite généralement sec, avec un ciel partagé entre larges éclaircies et champs nuageux. Le thermomètre affichera 20 à 21 degrés à la Côte et 24 à 25 degrés en Campine et Lorraine belge. Vendredi soir et pendant la nuit, des pluies ou averses orageuses parfois intenses à partir du sud sont annoncées. Dans certaines régions, l'IRM prévient d'un risque de précipitations abondantes. Les minima oscilleront entre 12 et 16 degrés.

Une zone de pluie quittera la Belgique samedi matin, en direction des Pays-Bas. Mais la nébulosité deviendra ensuite variable, avec encore des averses locales. Les températures avoisineront les 21 degrés.

Dimanche bénéficiera de plus larges éclaircies. Il fera environ 20 degrés.