Pendant cette nuit, de larges éclaircies se dessineront, mais un brouillard épais enveloppera de nombreux endroits dans le centre et l'est du pays.

Il pourrait être givrant, avertit l'Institut royal météorologique (IRM). Les minima seront proches de -4°C en Hautes-Fagnes, 0°C dans le centre et 1 ou 2°C dans l'ouest. Le vent, faible, soufflera de secteur est, puis s'orientera au secteur sud à sud-ouest.

La journée de mardi débutera à nouveau sous la grisaille et le brouillard. Au cours de la journée, le ciel hésitera entre éclaircies et passages nuageux dont certains pourront être tenaces, surtout au nord du pays. Le temps restera sec. Les maxima se situeront entre 1 et 6°C avec un vent faible de sud­-ouest ou de directions variables.

Les jours suivants, le temps restera sec et calme, mais la grisaille restera au rendez-vous. La nuit, le brouillard pourrait être givrant.