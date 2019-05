Samedi matin, le ciel sera partiellement à parfois très nuageux et le temps sera souvent brumeux, prédit l'Institut royal de météorologie (IRM).

Dans le courant de la journée, des nuages cumuliformes se formeront, accompagnés de quelques averses par endroits, éventuellement combinées à un coup de tonnerre. Les maxima seront compris entre 16° et 20° avec un vent faible et variable. Le littoral pourrait profiter d'un temps sec toute la journée mais le vent s'orientera au nord-nord-est en cours de journée, devenant modéré. Dans la nuit, le temps deviendra généralement sec avec assez bien de nuages d'altitude, et un risque de brume ou d'un banc de brouillard. Le vent sera dans l'ensemble faible de secteur nord et les minima oscilleront de 8° à 11°.

Dimanche, il fera assez doux et dans l'après-midi, il pourrait y avoir quelques averses (orageuses), surtout dans l'est du pays.

La semaine prochaine, le temps sera souvent sec avec parfois un averse et des maxima tournant autour de 19°.