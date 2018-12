Une après-midi à la nébulosité très abondante est attendue dimanche sur la plus grande partie du pays, avec de faibles pluies ou bruines se manifestant par intermittence, selon les prévisions à la mi-journée de l'IRM. Les régions proches de l'Allemagne et du Luxembourg pourraient en revanche rester au sec jusqu'au soir.

En fonction des régions, les températures grimperont jusqu'à 3 à 10 degrés.

Ciel nuageux et quelques faibles pluies ou bruines: le menu sera identique durant la nuit menant à la journée de lundi, une nuit relativement douce puisque les minima attendus vont de 2 à 8 degrés.

La dernière journée de 2018 et le réveillon de Nouvel An se fêteront ensuite sous un ciel couvert, à nouveau, mais sec à l'exception de quelques faibles précipitations, surtout possibles sur les hauteurs. Un vent faible ou modéré d'ouest, nord-ouest et des températures toujours assez élevées, jusqu'à 5 à 10 degrés, complèteront le tableau.

2019 débutera dans des conditions similaires, jusqu'à ce qu'un front froid atteigne la Belgique à partir du nord dans l'après-midi du premier, accompagné d'ondées. Des averses potentiellement hivernales pourraient survenir en Ardenne en soirée.