Ce jeudi matin, brumes et brouillards givrants réduiront par endroits la visibilité, met en garde l'Institut royal météorologique.

Ensuite, éclaircies et bancs de nuages bas se partageront le ciel. Le temps sera assez ensoleillé en Ardenne. Les maxima seront compris entre 2 degrés sur les hauts plateaux de l'est et 7 degrés le long du littoral. Le vent de sud à sud­-ouest se renforcera légèrement pour devenir modéré. Une première zone de pluie traversera notre pays la nuit prochaine et demain vendredi. Elle sera suivie de courants océaniques plus doux et assez soutenus. Après une relative amélioration samedi, les courants océaniques nous ramèneront pluie et douceur dimanche et en début de semaine prochaine. Des courants polaires plus instables et plus froids suivront en milieu de semaine.