Les maxima se situeront entre ­-2 degrés en Hautes­ Fagnes et 4 degrés au littoral. En cours de journée, la nébulosité restera abondante avec peu ou pas d'éclaircies et quelques gouttes de pluie tomberont au nord du pays. Le vent de secteur nord­-est sera le plus souvent modéré.

En soirée et durant la nuit, la couverture nuageuse restera dense et le temps généralement sec. Du brouillard givrant pourra se former en Ardenne. Les minima varieront de -­3 degrés en Hautes­ Fagnes à 2 degrés dans l'ouest du pays.

Mercredi, le ciel sera très nuageux au sud du sillon Sambre et Meuse, avec parfois quelques faibles chutes de neige. Ailleurs, le temps sera également assez nuageux mais il fera souvent sec, à éventuellement une averse hivernale près.