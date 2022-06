La masse d'air devenant plus douce, les minima ne descendront pas aussi bas que la nuit précédente, avec des valeurs de 6°C en Hautes Fagnes à 12°C en plaine, sous un vent généralement faible d'est à nord-est. A la mer, il deviendra souvent modéré d'est à sud-est.





Mercredi, le temps sera ensoleillé avec quelques voiles d'altitude passagers. Les températures atteindront des valeurs de 22°C à la mer, 25°C dans le centre du pays et jusqu'à 26 ou 27°C en Campine et dans l'extrême sud. Le vent sera faible à parfois modéré de secteur nord-est. A la mer, le vent sera d'abord faible d'est à sud-est avant qu'une brise modérée de nord-est ne se lève l'après-midi. Jeudi, les champs de nuages élevés pourront être un peu plus présents, mais le temps restera ensoleillé. Les maxima varieront de 21°C à la mer à 26 ou 27°C dans le sud, sous un vent souvent faible de secteur nord-est.

Le vent sera généralement faible de secteur est à nord-est ou de direction variable. En région côtière, une brise de mer modérée de nord-nord-est se lèvera l'après-midi. Ce soir et cette nuit, le ciel restera pratiquement serein.