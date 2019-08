Le soleil dominera le ciel vendredi, malgré quelques voiles de nuages élevés, selon les prévisions de l'IRM.

Le thermomètre affichera 21 degrés en bord de mer et 25 degrés en Gaume, sous un vent faible qui soufflera d'ouest à sud-ouest, et sera parfois modéré le long du littoral. La nuit prochaine, le ciel restera dégagé malgré quelques champs de brume par endroits. Les minima seront compris entre 8 et 14 degrés. Le vent sera généralement faible et s'orientera au sud-est.

Samedi, le soleil brillera généreusement, faisant grimper le mercure jusqu'à 25 degrés à la Côte et en Ardenne, et 30 degrés dans le centre et en Campine. En fin d'après-midi, les champs nuageux s'accumuleront sur l'ouest mais le temps restera sec. Le vent sera généralement modéré et soufflera de secteur sud.

Les températures devraient baisser dimanche à environ 20 degrés, amorçant un début de semaine plus frais.