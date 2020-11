Une perturbation avec des pluies intermittentes se concentrera d'abord sur l'ouest du pays, avant de se décaler vers le centre puis vers l'est en cours d'après­ midi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima ne dépasseront plus 11 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 16 degrés en Campine. Le vent restera généralement faible, mais il s'orientera du sud vers le sud­ ouest. Ce soir et cette nuit, le ciel sera couvert, accompagné de quelques pluies sur la moitié est. Les minima seront compris entre 5 et 10 degrés, sous un vent faible de secteur sud.

Nuages, brumes et brouillard domineront encore mercredi matin. Après leur dissipation, le temps restera cependant assez couvert mais pratiquement sec, avec quelques timides éclaircies dans l'après­ midi. Le thermomètre affichera entre 10 et 14 degrés.