Les nuages s'immisceront dans le ciel lundi, accompagnés d'averses à partir de la Côte, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Un coup de tonnerre pourrait retentir à l'unisson des averses, qui menaceront le centre et l'est du pays tout au long de l'après-midi. L'ouest bénéficiera lors d'un temps plus sec et même d'éclaircies. Le thermomètre affichera 18 à 19 degrés à la mer et dans les Hautes-Fagnes, et grimpera jusqu'à 22 degrés localement, sous un vent faible à modéré. Lundi soir, le ciel se dégagera en grande partie même si des averses pourront encore tomber sur le centre et l'est. Les minima oscilleront entre 9 et 13 degrés.

Mardi, les éclaircies réveilleront le nord du sillon Sambre-et-Meuse tandis que le sud restera assoupi sous les nuages, risquant à tout moment une ondée. La nébulosité deviendra variable à abondante partout au cours de la journée mais le pays devrait échapper aux gouttes. Il fera de 20 à 23 degrés.

Le mercure s'affolera mercredi, avec des maxima de 24 à 25 degrés prévus sur les hauteurs de l'Ardenne et au littoral, et de 27 à 28 degrés dans le centre. Le soleil brillera de mille feux, à quelques nuages d'altitude près.

Le reste de la semaine devrait rester ardent, avec 32 degrés attendus jeudi, 34 degrés vendredi et 35 degrés le week-end.