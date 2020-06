Le nord du pays s'éveillera lundi matin sous quelques gouttes tandis que le reste du pays pourra profiter des rayons du soleil pour débuter la semaine, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les nuages se développeront au fil de la journée et des averses éclateront par endroits, parfois accompagnées d'un coup de tonnerre. Le thermomètre affichera de 19 à 25 degrés, sous un vent faible à modéré.

Les nuages resteront présents lundi soir et quelques averses, éventuellement accompagnées d'orage, seront encore possibles. La pluie s'en ira pendant la nuit, durant laquelle les minima oscilleront entre 10 et 15 degrés. Mardi débutera sous de larges éclaircies. Le soleil brillera jusqu'à la mi-journée. Les nuages se développeront alors et les averses orageuses menaceront partout. Localement, les précipitations pourront être intenses. Les températures seront comprises entre 17 et 23 degrés, sous un vent généralement faible. Le temps restera variable toute la semaine, avec un risque d'averses, parfois orageuses.