Le vent soufflera à nouveau ce lundi sous un ciel gris, alourdi par les nuages et les pluies qui s'intensifieront en fin d'après-midi ou en soirée.

Il fera très doux avec des maxima compris entre 8 degrés en Hautes Fagnes et 13 degrés dans le centre, selon les prévisions de l'IRM. Le vent de secteur de sud sera d'abord modéré puis il se renforcera l'après-midi pour devenir assez fort, voire très fort à la Côte, en s'orientant au sud-ouest. Les rafales atteindront de 60 à 80 km/h. Pendant la nuit, une perturbation active glissera sur le pays depuis l'ouest avec des pluies faibles à modérées. Elle précédera un temps plus sec avec des éclaircies à partir du littoral. Les minima oscilleront entre 3 degrés en Hautes Fagnes et 5 degrés dans le centre. Au début de la nuit, les rafales de vent pourront aller jusqu'à 65 km/h.

Mardi, la journée débutera sous la grisaille et par un temps pluvieux dans le sud-est du pays alors qu'ailleurs, il fera sec avec des éclaircies. En cours de journée, le temps deviendra instable avec des averses qui, en Ardenne, pourront avoir un caractère hivernal. Le thermomètre affichera de 4 à 9 degrés sous un vent modéré d'ouest à sud-ouest, se renforçant dans l'après-midi.

Le restant de la semaine s'annonce variable et plus frais avec parfois de fortes averses et un risque de neige en Ardenne.