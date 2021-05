L''atmosphère sera très instable avec un ciel fort changeant, annonce mercredi l'Institut royal météorologique (IRM). Des averses éclateront en cours de journée. Elles pourront être orageuses et accompagnées de grésil. Un peu neige fondante est même possible sur les hauteurs de l'Ardenne. Il fera frais avec des températures qui ne dépasseront pas de 7 à 12 degrés, sous un vent généralement modéré, mais des rafales de 50 à 60 km/ h pourront balayer le territoire. La nuit prochaine, quelques averses éclateront encore en soirée et en début de nuit. Le temps deviendra ensuite plus sec. Les minimas varieront entre 0 degré en Ardenne et 5 degrés sur l'ouest du pays.

Demain jeudi, nous connaîtrons une accalmie passagère avant l'arrivée d'une nouvelle zone de pluie. La fraîcheur sera encore au rendez-vous avec des maximas de 7 à 12 degrés.