Un coup de tonnerre ne sera pas exclu. Le temps deviendra plus sec l'après-midi, le long de la frontière française. Les maxima oscilleront entre 9 et 15 degrés sous un vent modéré dans l'intérieur des terres et assez fort à la mer, de secteur ouest. En soirée et au fil des heures, le ciel se couvrira depuis l'ouest et quelques faibles pluies nous arroseront par endroits. Les minima varieront de 6 à 12 degrés.

Jeudi matin, un front chaud apportera une nébulosité abondante et un risque de faibles pluies ou bruines. L'après-midi, la masse d'air froide, plus active, atteindra le littoral et traversera le pays d'ouest en est. Les maxima seront compris entre 12 et 17 degrés. Quant au vent, il soufflera assez fort: des rafales pourront atteindre les 70 km/h.