Le temps sera instable dimanche avec à nouveau des averses, qui pourront devenir intenses et accompagnées d'orages l'après-midi.

Localement, les précipitations pourront être conséquentes en peu de temps, avertit l'IRM qui a émis une alerte jaune sur la majeure partie du territoire à partir de midi. L'extrême ouest pourrait bien échapper aux averses.

On observera déjà des averses par endroits en matinée. Les températures évolueront entre 14° au littoral, autour de 15° ou 16° en Hautes-Fagnes et entre 18° et 22° dans les autres régions. Le vent sera faible et plus tard modéré de secteur nord, parfois assez fort à la mer.