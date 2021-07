Le thermomètre affichera 17°C seulement en Hautes-Fagnes et 23°C en Campine. Les pluies pourront encore être intenses et orageuses par endroit, de la grêle ou des bourrasques pourraient aussi survenir très localement, surtout l'après-midi. L'IRM active d'ailleurs un avertissement "'jaune" aux orages sur l'ensemble du pays, valable de 10h00 à 12h00. L'institut s'attend en effet à ce que 10 à 20 litres de pluies tombent localement par mètre carré en une heure de temps.

La tendance aux averses diminuera pendant la nuit sur l'ouest tandis que le centre et l'est devront encore composer avec les gouttes, ceci dit moins intenses. Les minima seront compris entre 12 et 15°C, sous un vent modéré à l'intérieur des terres mais assez fort au littoral.

Si le ciel restera changeant mercredi, les averses seront moins intenses et le risque d'orage sera limité. En fin de journée, le temps deviendra même sec partout et l'ouest bénéficiera d'éclaircies. Du côté des températures toutefois, la situation ne s'améliorera guère, avec des valeurs toujours fraîches: 17 ou 18°C sur les hauteurs de l'Ardenne, 20 à 22°C en plaine.

Quelques faibles pluies ou une averse pourraient encore tomber localement jeudi mais le pays devrait globalement rester au sec. Le temps estival ne sera toutefois pas de retour, il faudra passer la journée sous les nuages et le vent, avec toujours des maxima en dessous des espérances saisonnières: 17 à 21°C prévus.