Mardi matin, la brume sera localement présente en Ardenne et le long de la frontière néerlandaise. Il fera principalement nuageux, a indiqué l'Institut royal de météorologie.

Dans le courant de la journée, quelques petites ondées localisées pourront se développer. Dans l'après-midi, depuis le sud du pays, des passages nuageux alterneront avec davantage d'éclaircies. Les températures seront plus douces que les jours précédents avec des maxima autour de 8° à 9° en Ardenne, et de 12° à localement 15° dans les autres régions. Le vent sera faible à modéré de sud à sud­-ouest, en fin de journée, il reviendra au sud à sud­-est. Dans la nuit, la nébulosité augmentera à partir du sud­-ouest et sera suivie de pluie en toute fin de nuit à partir de la frontière française. Les minima seront compris entre 4° en Hautes-Fagnes et 8° ou 9° à la mer. Le vent sera modéré de sud à sud­-est.­

Mercredi, une perturbation active traversera le pays du sud­-ouest vers le nord­-est en matinée. Le ciel sera donc très nuageux avec des pluies modérées. Durant l'après-midi, le temps instable donnera lieu à des averses, parfois fortes et orageuses. A partir de l'ouest, le temps deviendra plus sec avec de plus larges éclaircies en fin de journée. Les maxima seront compris entre 10° en Hautes-Fagnes et 15° en Flandre. Le vent sera souvent modéré, parfois assez fort, de secteur sud à sud­-est virant au secteur sud­-ouest. Les rafales pourront parfois atteindre 50 à 60 km/h.

Jeudi, il y aura assez bien de nuages avec des averses et un risque d'orages. Les maxima iront jusqu'à 16°.

Vendredi, le temps sera temporairement plus calme et plus sec.