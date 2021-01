Le temps redeviendra ensuite progressivement plus sec mais une petite averse restera possible. Il fera assez doux avec des maxima de 1 ou 2°C sur les hauts plateaux de l'Ardenne et jusqu'à 11°C sur l'ouest du pays. Le vent sera modéré à souvent assez fort de sud­-ouest, le long du littoral parfois fort. Mercredi, le temps sera généralement sec avec des passages nuageux, mais également quelques éclaircies. Il fera doux avec des maxima de 5°C sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 11°C en Flandre. Le vent de sud à sud­-ouest sera modéré à souvent assez fort, sous des rafales de 60 km/h ou davantage.

Jeudi, une zone de pluie accompagnée de vents soutenus achèvera de traverser le pays en début de journée. Par après le ciel sera plus variable avec quelques averses. Après une nuit très venteuse, le vent redeviendra modéré à assez fort. Une nouvelle zone de pluie assez active reviendra en soirée et durant la nuit suivante. Il fera encore assez doux avec des maxima de 4 à 9°C.

Vendredi, le temps sera variable et plus frais avec quelques averses, éventuellement hivernales sur les hauts plateaux de l'Ardenne. Les maxima varieront entre 3°C, sur les hauts plateaux de l'Ardenne, et 7°C, en Flandre. Le vent sera généralement modéré.

Samedi, le ciel sera partiellement à très nuageux avec, par moments, de la pluie parfois sous forme d'averses. Il fera progressivement plus froid avec retour de la neige en Ardenne. Un peu de grésil ou de neige fondante n'est pas exclu dans les autres régions. Les maxima varieront entre 1 et 6°C en bord de mer.

Dimanche, le temps restera assez froid avec quelques averses de pluie, de grésil ou de neige fondante. De nouvelles chutes de neige seront probables en Ardenne. Les maxima varieront de 0°C, sur les hauts plateaux de l'Ardenne, à 5°C, en bord de mer.