Le thermomètre oscillera entre 8 et 11 degrés en Ardenne et entre 11 et 13 degrés ailleurs. Le vent sera faible à modéré de secteur est. Ce temps sec et dégagé se maintiendra pour la soirée et la nuit malgré la réapparition de quelques bancs de nuages, de brume ou de brouillard sur l'ouest. La température descendra jusqu'à -8 degrés en Ardenne, -3 dans le centre du pays et entre 0 et 1 degré sur l'extrême ouest. Le vent restera faible a modéré d'est à sud-est.

Le soleil continuera d'illuminer la journée de vendredi avec 6 degrés dans les hauteurs et 12 degrés à l'ouest. Le vent soufflera toujours au sud-est avec peu d'intensité.