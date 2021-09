La journée de samedi sera d'abord assez ensoleillée, après la dissipation de la grisaille matinale, mais par la suite le ciel se montrera plus changeant. Le temps restera cependant encore sec, annonce l'IRM, prévoyant des maxima de 18 à 23 degrés. Après la dissipation de la grisaille matinale, nous retrouverons du soleil, et des nuages d'altitude. L'après­ midi, des nuages cumuliformes se formeront mais le temps restera sec. Les maxima seront compris entre 18 et 23 degrés. Le vent sera faible de secteur est à sud­ est.