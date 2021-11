Météo: temps sec et ensoleillé pour entamer la semaine

Belgique

Pour entamer la semaine, le temps sera sec et ensoleillé mais parfois de la grisaille matinale gravitera sur le centre et l'est, annonce l'IRM lundi, précisant que les maxima oscilleront autour de 6 ou 7°C, sous un vent piquant de nord­-est.