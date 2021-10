Le ciel alternera entre éclaircies et passages nuageux. Les maximas varieront entre 9 et 12 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse et entre 12 et 15 degrés partout ailleurs. Le vent sera faible a modéré de secteur nord-ouest. Le temps deviendra généralement sec avec des éclaircies en soirée mais se couvrira à nouveau en cours de nuit avec un risque d'averse renouvelé. Le sud du pays devrait échapper à la pluie mais devra composer avec un risque de brume et de brouillard par endroits. Les minima oscilleront entre 1 degré en Ardenne et 10 degrés à la mer. Le vent tournera au sud-ouest à ouest et rester a faible à l'intérieur des terres.

Jeudi, le temps variera entre éclaircies et passages nuageux, qui pourraient engendrer quelques gouttes dans le nord. Le sud sera, lui, plus ensoleillé. Le thermomètre grimpera jusque 16 degrés avec un vent modéré d'ouest à sud-ouest.

Vendredi, le ciel sera très nuageux avec des périodes de pluies dans le nord. Cette perturbation se déplacera ensuite vers le centre du pays. Les températures atteindront 15 degrés.