En cours de journée, la nébulosité restera abondante dans la plupart des régions avec peu ou pas d'éclaircies. Le temps restera généralement sec, à une ondée près surtout sur la partie orientale du pays, à caractère hivernal en Haute Ardenne, indique samedi l'IRM.

Les maxima varieront entre 1 degré en Hautes­ Fagnes et 7 degrés dans l'ouest. Le vent serafaible, à généralement modéré d'ouest à nord­ ouest. En soirée et durant la nuit, l'IRM prévoit à nouveau de nombreux nuages bas et éventuellement du brouillard, parfois givrant en Haute Ardenne. Le temps sera généralement sec sur la plupart des régions. Toutefois, principalement en Haute Ardenne, le risque de faibles précipitations hivernales persistera. Les minima descendront entre ­1 et +5 degrés. Le vent sera faible d'ouest ou de directions variées