Des éclaircies sont possibles de l'ouest au centre du pays ce vendredi matin tandis que la nébulosité devrait rester abondante en Ardenne avec parfois le risque d'une petite averse locale, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Les nuages deviendront plus nombreux en cours de journée avec le risque d'une ondée isolée. Les maxima se situeront entre 7°C en Hautes-Fagnes et 12°C ailleurs. Le vent sera faible, voire modéré, et viendra du nord-ouest. Vendredi soir et dans le courant de la nuit, le temps sera sec et le ciel sera partagé entre éclaircies et passages nuageux. Les minima oscilleront entre -2°C en Ardenne et 5°C dans l'ouest du pays. Le vent faible viendra du sud-est.

Samedi, le ciel sera partagé entre champs nuageux et périodes ensoleillées avec un temps sec. La nébulosité se dissipera en fin de journée à partir du sud du pays. Les températures seront comprises entre 9 à 12°C en Ardenne et 12 et 14 °C ailleurs.

Dimanche, le mercure atteindra les 20°C - 17°C en Ardenne - avec un air plus sec et très doux sur l'ensemble du pays. Le ciel sera complètement dégagé avec un vent modéré venant du sud, sud-est.